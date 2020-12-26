- Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü

- Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ile bir araya geldi.

- Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü

TRABLUS - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri ile bir araya geldi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri görüştü. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanları da yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı