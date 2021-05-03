Bakan Akar, Libya'ya gitti (2)
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Bakan Akar, Libya'ya gitti (2)

Bakan Akar, Libya'ya gitti (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

BAKAN AKAR LİBYA'DAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'ya gitti.

BAKAN AKAR LİBYA'DA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'ya gitti. Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Mitiga Havalimanı'nda Libyalı yetkililerin yanı sıra Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz tarafından karşılandı. Bakan Akar, Libya ziyareti kapsamında ilk olarak Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El Haddad ile bir araya geldi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.


Bakan Akar, Libya'ya gitti (2)
Bakan Akar, Libya'ya gitti (2)
Bakan Akar, Libya'ya gitti (2)
Bakan Akar, Libya'ya gitti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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