Bakan Akar, Libya'ya gitti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerini tamamladı. Akar, buradaki ziyaretin ardından, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

BAKAN AKAR LİBYA'DA

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Mitiga Havalimanı'nda Libyalı yetkililerin yanı sıra Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz tarafından karşılandı. Bakan Akar, Libya ziyareti kapsamında ilk olarak Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El Haddad ile bir araya geldi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı