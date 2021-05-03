Bakan Akar, Libya'ya gitti
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Bakan Akar, Libya'ya gitti

Bakan Akar, Libya'ya gitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerini tamamladı. Akar, buradaki ziyaretin ardından, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.


Bakan Akar, Libya'ya gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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