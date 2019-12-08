: Bakan Akar: "(Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin...

08.12.2019 20:27 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:29

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na gelmesi

-Bakan Akar'ın Harekat Merkezi'nde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarından brifing alması ve talimatlar vermesi

-Bakan Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Akar: " (Libya mutabakatı) Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir."

Akar: "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz"

Akar: "(NATO ilişkileri) İttifaka tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz"

Kaynak: AA

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