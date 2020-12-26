- Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü

26.12.2020 17:36 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:40

- Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü Libya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

- Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü

TRABLUS - Libya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Tacura Polis Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya gelen Akar, Libya'nın 24 Aralık'ta kutladığı Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, "Büyük işler başardınız, inşallah bunların tamamını getirip Libyalı kardeşlerimiz huzur, güven ve barış içinde yaşamayı sürdürecek" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Başağa da Akar ve komutanları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sizler bizim kardeşimizsiniz" ifadesini kullandı.

Başağa ile Akar komutanlarla birlikte daha sonra eğitim merkezinde incelemelerde bulundu.

- Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
- Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
- Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
- Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Acun Ilıcalı Seren Serengil Birkan Sokullu
Spor Mustafa Er Arda Turan Metin Oktay Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Çocuk Gazete Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 17:40:41. #1.15#
title