Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
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Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
28.08.2020 09:40 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:40

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Akar, konuk Bakanı askeri törenle karşılarken, her iki Bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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