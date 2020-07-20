Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü.
20.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:21
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ziyareti gerçekleştiren Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.
Konuk bakan Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
Kaynak: İHA