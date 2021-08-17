Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Haddad'ı kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Haddad'ı kabul etti

Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Haddad'ı kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamında, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad ile görüştü. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından; iki ülke arasındaki 500 yıllık kardeşliğe vurgu yapıldığı, Türkiye'nin Libya'da yabancı güç olmadığının ifade edildiği, Türkiye'nin "Libya Libyalılarındır" anlayışı içinde haklı davalarında Libyalı kardeşlerinin yanında olmayı sürdüreceğinin belirtildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Kibariye Hande Erçel Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Haddad'ı kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 21:51:35. #1.16#

title