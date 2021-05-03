Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad ile görüştü
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Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad ile görüştü

Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Trablus'ta Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El Haddad ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Trablus'ta Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El Haddad ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genlekurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'ya gitti. Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Mitiga Havalimanında Libyalı yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz tarafından karşılandı.

Bakan Akar, Libya ziyareti kapsamında ilk olarak Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El Haddad ile bir araya geldi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler de yer aldı. - TRABLUS

Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad ile görüştü
Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad ile görüştü
Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad ile görüştü
Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad ile görüştü
Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad ile görüştü
Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı El Haddad ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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