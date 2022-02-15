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Son dakika haberleri: Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ağırladı

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni'yi kabul etti.

ANKARA (İHA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni'yi kabul etti. Kabulde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da yer aldı.

(Utku Şimşek/ İHA)

Son dakika haberleri: Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ağırladı

Son dakika haberleri: Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ağırladı

Son dakika haberleri: Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Hulusi Akar, Ankara, Milli, Libya, Politika, Güncel, Haberler

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