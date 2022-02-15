Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü - Haberler
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Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni ile görüştü.

Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni ile görüştü. Kabulde Oramiral Adnan Özbal da hazır bulundu. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.


Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika

Hulusi Akar, Milli, Libya, Politika, Haberler

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