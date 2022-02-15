Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni ile görüştü.

Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Nureddin El Buni ile görüştü. Kabulde Oramiral Adnan Özbal da hazır bulundu. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.