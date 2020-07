Bakan Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi, Orta Akdeniz'deki TCG Giresun'u ziyaret etti. Libya'da Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Orta Akdeniz'de görev yapan TCG Giresun'u ziyaret etti.

Libya 'da Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Orta Akdeniz 'de görev yapan TCG Giresun 'u ziyaret etti. Mehmetçik ile biraraya gelen Akar, konuşmasında, "Burada atalarımıza yaraşır şekilde yapmamız gereken ne varsa, uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız ve sonuna kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürdü. Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'nda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile bir araya gelen Akar, "Mehmetçik, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda karada, denizde ve havada önemli faaliyetleri yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğimizin kahramanlık ve fedakarlığı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve destekleriyle geldiğimiz bu nokta son derece gurur verici, övünç duyulacak bir noktadır" dedi.

"TÜRKLER GELDİ, HAFTER'İN DURUMU DEĞİŞTİ"

Mehmetçik'le görüşmesinde değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, "Bizim buradaki görevimiz askeri eğitim işbirliği ve danışmanlık. Elimizden geldiğince Libyalı kardeşlerimize bu alanlarda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Darbeci Hafter'in bütün Libya'ya hakim olmak gibi hayali neredeyse gerçek olmak üzereydi. Fakat sizlerin katkılarıyla dengelerin değişmesi bunu durdurdu, engelledi. Bunun sadece biz değil dünya genelinde basın, akademi kurulları ve askeri çevreler de 'Türkler geldi buranın kaderi, Hafter'in durumu değişti' hükmünü rahatlıkla söylüyor" diye konuştu. Bakan Akar beraberinde Orgeneral Güler ile temasları kapsamında dün Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşmüştü. Başbakanlık Sarayı'nda yapılan görüşmede konuşan Bakan Akar, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmek istiyorum. Her şeyin çok daha iyi olması için ne lazımsa yapacağımızı ifade ettiler" ifadelerini kullandı.

"LİBYA LİBYALILARINDIR"

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile temaslarda bulunan Bakan Akar, "Çok samimi, çok yapıcı görüşmeler yaptık. 'Libya Libyalılarındır' diyoruz. Libyalı kardeşlerimizin bir an önce sıkıntılarından kurtulması en samimi dileğimizdir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Libyalı kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamak için ne mümkünse yapın' talimatlarına göre hareket ediyoruz. İnşallah Libyalı kardeşlerimiz gerekli mücadeleyi vermek suretiyle bu sıkıntılardan en kısa sürede kurtulacaktır. Cumhurbaşkanımızın tüm Libyalı kardeşlerimize sağlık ve esenlik dileklerini iletmek istiyorum. Ben de şahsım ve heyetim adına tüm Libyalı kardeşlerime sağlıklar, esenlikler diliyorum, her şeyin bir an önce düzelmesini temenni ediyor, elimizden gelen her türlü gayreti yapıyoruz, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"LİBYALI KARDEŞLERİMİZE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına gelen Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türk ve Libyalı askerlerle bir araya geldi. Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli ile görüşen Bakan Akar ve Orgeneral Güler, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar, "Libyalı kardeşlerimizin daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Akar: "Bugün de yarın da sizlerin yanınızda olduğumuzu, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için yapılması gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Haklısınız kazanacaksınız biz buna inanıyoruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak alacaklar. Onlar ve onları destekleyenler de kaybedecek, hezimete uğrayacaklar."

- Libya

Kaynak: DHA