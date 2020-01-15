Bakan Akar: Libya'da ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz (2)

15.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:47

'SURİYELİ SAYISI 600 BİNE DAYANDI'

Bakan Akar, İdlib'de aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların bulunduğu çok sayıda insanın kışla beraber zor şartlarda hayatını geçirmeye çalıştığını vurgulayarak, "Hudutlarımızda bekleyenlerin sayısı 600 bine dayandı. Onlara gerçekten biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu da görüşmeler sırasında ayrıntılı bir şekilde anlattık" dedi.

'GÖZLEM NOKTALARINDAN ÇEKİLMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'Soçi mutabakatına rejimin uymadığını belirten Akar, "Rejim karadan, havadan özellikle Mayıs ayından itibaren yaptıkları saldırılarla insanları katlettiler ve etmeye devam ediyorlar. Biz bir an önce akan kanın durmasından bahsediyoruz. İşin paradoksal tarafı, mülteci durumuna düşen İdlib'deki Suriyeli kardeşlerimiz evlerini ve topraklarını terk etmiş ve ihtiyaçları olmasına rağmen hükümet kontrolündeki bir alana gitmek istemiyorlar" diye konuştu. TSK'nın İblib'deki 12 gözlem noktasından çekilmesinin söz konusu olmadığını açıklayan Bakan Akar şöyle dedi:"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, bizim de arkadaşlarımıza verdiğimiz emir kesin. Bizim oradan çekilmemiz söz konusu değil. Biz orada gözlem yapmaya oradaki gelişmeleri rapor etmeye devam ediyoruz. Bizim görevimiz o. Arkadaşlarımızı geliştirdik, güçlendirdik, yeteri kadar araç, gereç, silah, mühimmat ve personeli var, onlar oradaki bölgeleri ölürsem şehit, kalırsam gazi, vazifelerini yapacaklar. Bundan kimsenin tereddütü olmasın biz oradayız. Orası herhangi bir şekilde pazarlık konusu değil."'HAİNLERİN ŞANLI ÜNİFORMAYI GİYMELERİNE MÜSAADE ETMEYİZ'FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini, hain darbe girişiminin ardından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları'nın başarıyla gerçekleştirildiğini İdlib'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de faaliyetlerle önemli tatbikatların icra edildiğini dile getiren Akar, "Bunların hepsini bu ordu yapıyor. Bu konudaki mücadelemizde hiçbir şekilde yavaşlama söz konusu değil. Yapmamız gereken neyse yeni bilgi, belge veri çıktıkça gereken neyse ilk günkü şiddet ve ilk günkü tempoda FETÖ ile mücadeledimiz devam etti, devam ediyor. TSK ve MSB olarak hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. Akar, şu ana kadar 23 bin 324 personel hakkında işlem yapıldığını, 1937 kişinin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını, bunların 416'sının geri döndüğünü açıkladı.'IRAK'TA BARIŞTAN YANAYIZ'Bakan Akar, Irak ile de temasımızın sürdüğünü açıklayarak, "Kendi haklı menfaatlerimiz doğrultusunda Irak'ta da istikrar olması, barışın olması bizim lehimize. Biz kendilerine devamlı terörle mücadele konusunda işbirliğine hazır olduğumuzu, PKK başta olmak üzere türevleriyle bu teröristlerin Sincar'dan, Mahmur'dan, Kandil'den temizlenmesi gerektiğini söyledik. Irak'ın toprak bütünlüğüne kesinlikle saygılı olduğumuzu, kimsenin toprağında gözümüz olmadığı ve fakat milletimizi, sınırlarımızı, halkımızı takriben 40 yıldan beri Irak'ın kuzeyinde yuvalanmış bir terörist grubun taciz ettiğini, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemizi sürdüreceğimizi açıkça muhataplarımıza söylüyoruz. Onlar da bunu anlayışla karşıladı. Irak'taki askeri varlığımıza yönelik Irak parlamentosunun aldığı karar doğrultusunda şu ana kadar bize ulaşan bir şey de olmadı" ifadelerini kullandı.'S 400 KONUSU İLKE MESELESİ'Rusya'dan S-400 füze sistemi alınması konusunda "İlk günden beri 'alacağız' dedik, aldık" diyen Bakan Akar, şu anda eğitim sürecinin devam ettiğini belirtti. Akar, "Diğer taraftan kurulum çalışmaları da devam ediyor. S-400 konusunda bu ilke meselesi. Ne dediysek o" dedi. Akar, ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 konusunda Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini söylediğini hatırlatarak, Türkiye'nin F-35'in 1000 parçasını yaptığını dile getirdi. Türkiye'nin F-35 taksitlerini ödediğini, diğer ülkelerle aynı haklara sahip olduğunu vurgulayan Akar, anlaşmada "S-400 alırsanız, bunu size vermeyiz" diye bir maddenin olmadığının altını çizdi. Akar, "Bizim tezimiz başlangıçtan beri şuydu; biz F-35 alıyoruz, F-35'in sırları herhangi bir şekilde başka ülkelerin eline geçerse biz rahatsız olmaz mıyız? Bizim de güvenlik problemimiz, biz de istemeyiz. O zaman gelin oturalım, NATO'da gelsin, bilenler gelsin bu işi çalışalım, etkiyi sıfırlayalım. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri sırasında Sayın Trump, 'tamam heyet gitsin, çalışsın' dediler. Hala heyet yok. Şimdi böyle olduğu zaman ortaya çıkan durum şu; siz bizi yok sayarsanız, bu tür çözüm odaklı girişimlerde bizimle beraber olmazsanız, bizim başka arayışlara girmekte tabii ki en doğal hakkımız. Bu nereye varır bilemem. Çünkü burada bizim bir savunma ve güvenlik meselemiz var. Devlet, millet meselesi. Bunun planlayıcıları olarak biz bu ülkeyi, milleti korumak ve kollamak durumundayız. Bunun için de silaha, araca, gerece, mühimmata ihtiyacımız var. Bunu açıkça konuşuyoruz. Suriye'de Rusların S-400'ü var, hemen yanı başında İsrail'in F-35'i uçuyor. O, onu görüyor, o da onu görüyor. Norveç'te, Baltık'ta var. Hadi buyurun çözelim. 'Hayır efendim S-400 alırsan bu iş olmaz.' diyorlar."'BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE NORMALLEŞME VAR'Bakan Akar, Barış Pınarı harekatının ardından bölgede normalleşme sürecinin yaşandığını ifade ederek, "Barış Pınarı harekatı gerçekten çok açık net olduğumuz bir ortam. Burada başından beri bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Pınar bölgesindeki alan boşaltıldı. Şu anda alan içinde bir terörist varlığı grup halinde olmasa da münferit bazı sızmalar olabiliyor. Bir de Pınar bölgesinin doğusu ve batısında Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesindeki alan var. Her seferinde buradaki terörist varlığını Ruslara iletiyoruz, onların tedbir almasını istiyoruz. Şu anda Pınar bölgesinde normalleşme oluyor" dedi.'TANK PALET FABRİKASININ MÜLKİYETİ MSB'DE'Tank palet fabrikası konusunda yanlış bilgilerin ortada dolaştığını söyleyen Bakan Akar "O fabrikada tank değil, tank paleti yapılıyor. Kontrol bizde. Niye böyle bir tartışma oluyor bilmiyorum. Yönetim de kontrol de Türk. Sermaye olarak Katarlılar girmiş. Mülkiyet tamamen MSB'nin" diye konuştu.

Bakan Akar, MİT Müsteşarı'nın Suriye istihbaratı ile ilgili görüşmesine ilişkin ise "Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlet. Yapmamız gereken ne varsa ilgili kişiler, kurumlar, bakanlar bu konuda çalışırlar. Aslonan milli menfaatlerdir. İlgili kişi, kurum, yetkili kimse ne gerekliyse yapılır, yapılmaktadır" dedi.

Kaynak: DHA