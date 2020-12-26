Bakan Akar, Libya'da askeri törene katıldı
26.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:16
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın başkenti Trablus'ta askeri törene katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın başkenti Trablus'ta askeri törene katıldı.
Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri görüşmesinin ardından başkentteki askeri törene katıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı