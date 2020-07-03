- Bakan Akar, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü - Bakan Akar, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

- Bakan Akar, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü

TRABLUS - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Libya'daki durumun yanı sıra iki ülke arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası ele alındı.Başbakanlık Sarayı'ndaki görüşmede konuşan Akar, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmek istiyorum. Her şeyin çok daha iyi olması için ne lazımsa yapacağımızı ifade ettiler" diye konuştu.

Serrac da Bakan Akar ile Orgeneral Güler'i Libya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşmeye, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Libya Ordusu Ortak Harekat Dairesi Komutanı General Usame Cuveyli de katıldı

Kaynak: İHA