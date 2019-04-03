Bakan Akar, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile Görüştü

Bakan Akar, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığındaki temasları sonrasında Başbakanlık Ofisi'ne geçti.

Bakan Akar, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığındaki temasları sonrasında Başbakanlık Ofisi'ne geçti.

Bakan Akar burada, Başbakan Zoran Zaev ile bir araya geldi. Bakan Akar'a görüşmeleri sırasında Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi  Tülin Erkal Kara da eşlik etti.

Kaynak: DHA
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