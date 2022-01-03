Bakan Akar, Kuvvet Komutanları ile videolu toplantı gerçekleştirdi - Haberler
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Bakan Akar, Kuvvet Komutanları ile videolu toplantı gerçekleştirdi

Bakan Akar, Kuvvet Komutanları ile videolu toplantı gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar başkanlığında Kuvvet Komutanları ile video telekonferans yöntemiyle toplantı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar başkanlığında Kuvvet Komutanları ile video telekonferans yöntemiyle toplantı yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, toplantıda savunma ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. - ANKARA

Bakan Akar, Kuvvet Komutanları ile videolu toplantı gerçekleştirdi

Bakan Akar, Kuvvet Komutanları ile videolu toplantı gerçekleştirdi

Bakan Akar, Kuvvet Komutanları ile videolu toplantı gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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