Bakan Akar, Kurban Bayramı'na Hakkari'de Girdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı'nda Hakkari'deki askerler ve aileleri ile bayramlaştı.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan ÖzbaL ile birlikte Hakkari bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar ve beraberindeki heyet, 6'ıncı Hudut Tabur Komutanlığı Aktütün'de personelle Kurban Bayramı namazını kılarken, görev başındaki kahraman Mehmetçiğin bayramını kutladı. Geceyi Aktütün'de geçiren heyet, daha sonra 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı Yüksekova'ya giderek burada görev yapan kahraman Mehmetçik, personel ve aileleri ile de bayramlaştı. - ANKARA