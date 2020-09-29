Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni ile bir araya geldi
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Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni ile bir araya geldi

29.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:46

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni ile bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Anton Quni ile bir araya geldi.

- Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Anton Quni ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Anton Quni'yi Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından her iki Bakan heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmelerde, Bakan Akar tarafından;

Türkiye ve Kosova arasındaki dostluğa vurgu yapıldı, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesinin gerekliliği ifade edildi, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine değinildi.

Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni ile bir araya geldi
Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni ile bir araya geldi
Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni ile bir araya geldi
Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni ile bir araya geldi
Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni ile bir araya geldi
Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni ile bir araya geldi
Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni ile bir araya geldi
Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni ile bir araya geldi
Son dakika haber | Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Quni ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL

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