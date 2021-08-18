Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü (2)

TOGO SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar fuar için İstanbul'da bulunan Togo Savunma Bakanı Marguerite Gnakade ile de bir görüşme gerçekleştirdi.