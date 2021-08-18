Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü (2)
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Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü (2)

Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TOGO SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar fuar için İstanbul'da bulunan Togo Savunma Bakanı Marguerite Gnakade ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

TOGO SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar fuar için İstanbul'da bulunan Togo Savunma Bakanı Marguerite Gnakade ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar ayrıca Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Murat Bektanov'u kabul etti.


Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü (2) - Haberler
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