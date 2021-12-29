Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Priştine'de Savunma Bakanlığının ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçti. Cumhurbaşkanı Osmani tarafından kabul edilen Akar görüşmede, Türkiye'nin Kosova'nın barış ve istikrarına verdiği önemi belirtti.

Savunma, güvenlik ve savunma sanayii alanlarında iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesinin önemini vurgulayan Bakan Akar, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasından duyulan rahatsızlığı ifade etti. Bu durumun Kosova'nın başka ülkeler tarafından tanınmasına engel olduğunu belirten Bakan Akar, FETÖ ile mücadeleyle ilgili somut tedbirler alınmasına vurgu yaptı.

Akar, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüşmesinin ardından Başbakanlığa geçerek Başbakan Kurti ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Kosova arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin daha geliştirilmesinin gerekliliği, Kosova'nın Kudüs'te açtığı büyükelçilikten duyulan rahatsızlık ve FETÖ ile mücadelede somut tedbirlerin alınması vurgulandı.

Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

Bakan Akar, Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

MSB: 8 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı

Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu: (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title