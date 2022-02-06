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Bakan Akar, koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Akar, koronavirüse yakalandı

19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Akar, genel durumunun iyi olduğunu gerekli tedbirleri alarak çalışmalara devam ettiklerini de açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Bakan Hulusi Akar'ın yaptığı yazılı açıklama paylaşıldı. Akar, Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını bildirdiği açıklamasında şöyle dedi: "Kovid- 19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."


Demirören Haber Ajansı - Politika

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