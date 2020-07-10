Bakan Akar: Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız
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Bakan Akar: Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bu konuda barışçıl yöntemleri sonuna kadar destekledik, destekleyeceğiz.

Bakan Akar: Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız
10.07.2020 16:15 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:37

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bu konuda barışçıl yöntemleri sonuna kadar destekledik, destekleyeceğiz. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki biz Türkiye olarak Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız" dedi.

Bakan Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kiev'de Ukrayna Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etti. Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran tarafından karşılanan Bakan Akar için askeri tören düzenlendi. Törenin ardından görüşmelere geçildi. İkili görüşmelerin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık eden Akar ve Taran, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Sözlerine 'değerli dostum' diye hitap ettiği Ukrayna Savunma Bakanı Taran'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek başlayan Akar, samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

'TARİHİ BAĞLAR, ORTAK DEĞERLERİMİZ VAR'Görüşmede stratejik ortaklığı olan Karadeniz'de komşu Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerle birlikte bölgesel konuları da ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ifade eden Bakan Akar, "Türkiye ve Ukrayna arasında köklü ilişkiler, tarihi bağlar, ortak değerlerimiz var. Bunların ışığı altında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu temelde ikili ilişkilerimiz her alanda gelişirken özellikle savunma ve güvenlik konusunda çok önemli adımların atıldığını söylemek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi sadece ülkelerimizin yararına değil, tüm bölge için önemli, yararlı sonuçlar doğuracağını da belirtmek istiyorum" dedi.'HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ'Görüşmelerinde birçok konuda ortak ve benzer görüşleri paylaştıklarını müşahede ettiklerini bildiren Bakan Akar, şöyle konuştu: "Ülkelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması, kollanması, güvenliğimiz, halkımızın refahına katkı sağlamak için ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu, bunların geliştirilmesinin ve birlikte çalışmamızın ülkelerimiz için çok yararlı olacağına ve bunun da iki ülkeye çok yararlar sağlayacağının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Birçok kez, en üst düzeyde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil, birçok düzeyde tekrarlandığı gibi bir kez daha söylemek istiyorum, biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bu konuda barışçıl yöntemleri sonuna kadar destekledik, destekleyeceğiz. Barışçıl yöntemlerle, diplomatik yöntemlerle bu sorunun çözülmesi için ne yapılması gerekirse bunların yapılmasını, bunlara da bizim her türlü desteği sağlayacağımızı da burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz Türkiye olarak Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız. AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun burada çeşitli faaliyetler yaptığını bu çalışmaların bütün sorunların tamamını çözmek gibi bir sonuca gidemese dahi gerginliği azaltması bakımından önemli roller oynadığını dolayısıyla bu faaliyetleri de desteklediğimizi bilmenizi istiyorum."'GEREKSİZ GERİLİMLERDEN KAÇINILMALI'Türkiye'nin başından beri Ukrayna'nın Avrupa Atlantik kurum ve kuruluşlarıyla entegrasyonu konusundaki tüm girişimlerini desteklediğini bildiren Bakan Akar, "Ukrayna'nın son olarak NATO'daki geliştirilmiş fırsatlar ortaklığına katılımını da büyük bir memnuniyetle takip ettik bundan dolayı da değerli dostumu kutluyorum. Karadeniz'deki istikrarın, güvenliğin kıyıdaş ülkeler tarafından sağlanmasının uygun olacağını, onlar tarafından sağlanması gerektiğini, gereksiz gerilimlerden kaçınılması gerektiğini de bir kez daha önemle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.'KARARLI ADIMLAR ATMAYA HAZIRIZ'Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da 'değerli arkadaşım' diye hitap ettiği Bakan Akar'ı Kiev'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına yönelik gösterdiği gayretten dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Taran, söz konusu desteğin siyasi, ekonomi ve güvenlik alanlarında da devam ettiğini belirtti. Bakan Akar'ın ziyaretini Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin stratejik mahiyetini göstermesi açısından da önemli olarak nitelendiren Taran, "Biz de Karadeniz ve Azak Denizi havzalarında barış ve istikrarın kurulması için kararlı adımları atmaya hazırız" dedi.

Kaynak: DHA

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