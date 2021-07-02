Bakan Akar, Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretlerini değerlendirdi
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Bakan Akar, Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretlerini değerlendirdi

Bakan Akar, Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretlerini değerlendirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan ve Tacikistan temasları sonrası yaptığı değerlendirmede, mevkidaşları ve devlet başkanları tarafından büyük bir samimiyet ve ilgiyle karşılandığını belirterek savunma ve güvenlik çalışmalarını gözden geçirdiklerini ifade etti.

? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan ve Tacikistan temasları sonrası yaptığı değerlendirmede, mevkidaşları ve devlet başkanları tarafından büyük bir samimiyet ve ilgiyle karşılandığını belirterek savunma ve güvenlik çalışmalarını gözden geçirdiklerini ifade etti.

Bakan Akar, iki ülke ziyaretlerinde mevkidaşlarıyla ve devlet başkanlarıyla askeri tatbikat ve işbirliği konularının yanı sıra savunma sanayinde karşılıklı neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini ifade etti.

Bakan Akar, Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretlerini değerlendirdi
Bakan Akar, Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretlerini değerlendirdi
Bakan Akar, Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretlerini değerlendirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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