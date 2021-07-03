Bakan Akar: "(Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretleri) Önümüzdeki dönemde hem askeri eğitim hem de savunma sanayi iş birliği konularında iki ülke ile...

Bakan Akar: "(Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretleri) Önümüzdeki dönemde hem askeri eğitim hem de savunma sanayi iş birliği konularında iki ülke ile önemli gelişmeler olacağına inanıyorum.