Bakan Akar: "(Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretleri) Önümüzdeki dönemde hem askeri eğitim hem de savunma sanayi iş birliği konularında iki ülke ile...
Bakan Akar: "(Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretleri) Önümüzdeki dönemde hem askeri eğitim hem de savunma sanayi iş birliği konularında iki ülke ile önemli gelişmeler olacağına inanıyorum.
Bakan Akar: " (Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretleri) Önümüzdeki dönemde hem askeri eğitim hem de savunma sanayi iş birliği konularında iki ülke ile önemli gelişmeler olacağına inanıyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı