Bakan Akar: "(Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretleri) Önümüzdeki dönemde hem askeri eğitim hem de savunma sanayi iş birliği konularında iki ülke ile...
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Bakan Akar: "(Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretleri) Önümüzdeki dönemde hem askeri eğitim hem de savunma sanayi iş birliği konularında iki ülke ile...

Bakan Akar: '(Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretleri) Önümüzdeki dönemde hem askeri eğitim hem de savunma sanayi iş birliği konularında iki ülke ile...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bakan Akar: "(Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretleri) Önümüzdeki dönemde hem askeri eğitim hem de savunma sanayi iş birliği konularında iki ülke ile önemli gelişmeler olacağına inanıyorum.

Bakan Akar: " (Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretleri) Önümüzdeki dönemde hem askeri eğitim hem de savunma sanayi iş birliği konularında iki ülke ile önemli gelişmeler olacağına inanıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Akar: "(Kırgızistan ve Tacikistan ziyaretleri) Önümüzdeki dönemde hem askeri eğitim hem de savunma sanayi iş birliği konularında iki ülke ile... - Haberler
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