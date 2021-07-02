Bakan Akar: "(Kırgızistan'daki FETÖ varlığı) Kurumlar arası iş birliği ve desteğe hazır olduğumuzu, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talebimizi...
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Bakan Akar: "(Kırgızistan'daki FETÖ varlığı) Kurumlar arası iş birliği ve desteğe hazır olduğumuzu, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talebimizi...

Bakan Akar: '(Kırgızistan'daki FETÖ varlığı) Kurumlar arası iş birliği ve desteğe hazır olduğumuzu, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talebimizi...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bakan Akar: "(Kırgızistan'daki FETÖ varlığı) Kurumlar arası iş birliği ve desteğe hazır olduğumuzu, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talebimizi hatırlattık."

Bakan Akar: "(Kırgızistan'daki FETÖ varlığı) Kurumlar arası iş birliği ve desteğe hazır olduğumuzu, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talebimizi hatırlattık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Akar: "(Kırgızistan'daki FETÖ varlığı) Kurumlar arası iş birliği ve desteğe hazır olduğumuzu, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talebimizi... - Haberler
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