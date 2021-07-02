Bakan Akar: "(Kırgızistan'daki FETÖ varlığı) Kurumlar arası iş birliği ve desteğe hazır olduğumuzu, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talebimizi...
Bakan Akar: "(Kırgızistan'daki FETÖ varlığı) Kurumlar arası iş birliği ve desteğe hazır olduğumuzu, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talebimizi hatırlattık."
Bakan Akar: "(Kırgızistan'daki FETÖ varlığı) Kurumlar arası iş birliği ve desteğe hazır olduğumuzu, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik talebimizi hatırlattık." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı