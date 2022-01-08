Bakan Akar: Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya hazırız

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ? Kazakistan'daki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Bizim inancımız Kazakistan, oradaki kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleriyle oradaki bütün zorlukları aşacaktır. Biz Kazakistan'ın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız. Herhangi bir talep geldiğinde, istek olduğunda, bize emir, talimat verildiğinde biz de Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya, elimizden gelen desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlıkta basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2021 yılını değerlendirdi. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak hedeflerinin teröristleri kaynağında bertaraf etmek ve tek hedeflerinin teröristler olduğunu söyledi. Akar, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Amacımız da bunu taarruzi ve etkili bir şekilde yapmaya çalışırken sınırlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu da meşru müdafaa hakkı ve uluslararası hukuk kapsamında yapılan icraatlardır. Irak, Suriye gibi ülkeler başta olmak üzere komşularımızın sınırında, toprağında, egemenliğinde, toprak bütünlüğünde gözümüz olmadığını, niyetimiz olmadığını herkesin bilmesi lazım. Komşularımızın sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılı davranıyoruz. Bunu da ikili görüşmelerde açık ve net bir şekilde kendilerine ifade ediyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ersin Ercan - Son Dakika Haberleri

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