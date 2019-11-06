Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

06.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Akar'ın konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

VİDEO: Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti
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