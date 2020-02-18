Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
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Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.

18.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:18
Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı , Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.


İlk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral tarafından resmi törenle karşılanan Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim arasında Genelkurmay Karargahında ikili bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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