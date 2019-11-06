Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.

06.11.2019 21:07 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:07
Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı, görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
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