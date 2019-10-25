Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı Al Attiyah ile görüştü

25.10.2019 17:22

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah ile görüştü.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları için geldiği NATO Karargahı'nda, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Al Attiyah ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve savunma sanayisi alanındaki iş birliği konuları ele alındı.

Kaynak: AA