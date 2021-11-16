Bakan Akar: "Kara Kuvvetlerimizin muharip imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla Komando Tugay sayımız 17'ye yükseltilmiştir. - Haberler
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Bakan Akar: "Kara Kuvvetlerimizin muharip imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla Komando Tugay sayımız 17'ye yükseltilmiştir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Akar:

Bakan Akar: "Kara Kuvvetlerimizin muharip imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla Komando Tugay sayımız 17'ye yükseltilmiştir.

Bakan Akar: "Kara Kuvvetlerimizin muharip imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla Komando Tugay sayımız 17'ye yükseltilmiştir. Deniz Kuvvetlerimizin ise deniz seyir süresi, sadece 2020 yılı içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine, 200 bin saate ulaşmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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