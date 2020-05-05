Bakan Akar, Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Milli Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Milli Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada Milli Savunma Bakanı Sajjan'ın görüşmede 29 Nisan 2020'de İyon Denizi'nde düşen Kanada helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine Türkiye'nin verdiği destek ve katkı nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, ikili ilişkiler ve koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında da görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA