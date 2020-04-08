Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Sajjan ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü.
08.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:55
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü. Görüşmede, korona virüs (Covid - 19) ile mücadelede işbirliği ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
(İHA)
Kaynak: İHA