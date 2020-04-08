Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Sajjan ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü. Görüşmede, korona virüs (Covid - 19) ile mücadelede işbirliği ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA