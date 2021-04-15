Son dakika haberi! Bakan Akar: Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dilerim
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Son dakika haberi! Bakan Akar: Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dilerim

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Bakan Akar: Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dilerim

Son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Başika üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Hacı Halil Kızılay için yayımladığı başsağlığı mesajında "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet dilerim" dedi.

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Başika üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Hacı Halil Kızılay için yayımladığı başsağlığı mesajında "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet dilerim" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 14 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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