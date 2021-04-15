Son dakika haberi! Bakan Akar: Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dilerim

Son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Başika üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Hacı Halil Kızılay için yayımladığı başsağlığı mesajında "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet dilerim" dedi.