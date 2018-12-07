Bakan Akar, Jeffrey ile Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i makamında kabul etti.

Genel olarak Suriye konusunun ele alındığı görüşmede; Fırat'ın doğusu, İdlib ve Münbiç'te yaşanan son dönemdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar'ın Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Görüşmede, Bakan Akar'ın Jeffrey'e, Uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılık, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması konusundaki haklı beklentimiz, gözlem noktalarından vazgeçilmesi ve Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceği hususlarının tekraren ifade edildiği belirtildi.

ANKARA,