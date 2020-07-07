Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi. Bakan Akar, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan İtalya Savunma Bakanı Guerini'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Tören kıtasını selamlayan Guerini'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşmeye geçti. Baş başa görüşme sonrasında Akar ve Guerini'nin heyetlerarası toplantıya başkanlık etmesi ve ardından açıklama yapılması bekleniyor. - ANKARA Kaynak: İHA