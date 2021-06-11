Bakan Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile Sicilya'daki üçlü toplantıda bir araya geldi
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Bakan Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile Sicilya'daki üçlü toplantıda bir araya geldi

Bakan Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile Sicilya'daki üçlü toplantıda bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar ile İngiliz mevkiidaşı Wallace ve İtalyan mevkiidaşı Guerini arasında gerçekleşen görüşme, Augusta Limanı'nda demirli HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde yapıldı. Görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Bakan Akar, İstanbul'da NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'nın resmi açılışını gerçekleştirmesinin ardından İtalya'ya gitti. Sicilya Adası'ndaki Sigonella Askeri Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Akar, Augusta Limanı'na geçti. İlk olarak İtalya Savunma Bakanı Lorenza Guerini ile bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra Türkiye, İngiltere ve İtalya savunma bakanları arasındaki üçlü görüşmeye katıldı.

"Görüştüğümüz konularda karşılıklı anlayış birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum"

Gelişlerinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından karşılanan Akar ve Guerini çekilen hatıra fotoğrafının ardından gemiye çıktı. Üçlü görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Bakan Akar, toplantının ardından İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıların ardından yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirterek, "Görüştüğümüz konularda karşılıklı anlayış birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum" dedi. Görüşmelerin ardından Bakan Akar Libya'ya gitti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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