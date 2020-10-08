Bakan Akar İtalya'da
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Bakan Akar İtalya'da

08.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 08.10.2020 20:32

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inmesi -Bakan Akar'ın yetkililer tarafından karşılanması -Bakan Akar'ın özel defteri imzalaması ROMA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere İtalya'ya gitti.

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inmesi

-Bakan Akar'ın yetkililer tarafından karşılanması

-Bakan Akar'ın özel defteri imzalaması ROMA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere İtalya'ya gitti.

Bakan Akar İtalya'da
Bakan Akar İtalya'da
Bakan Akar İtalya'da
Bakan Akar İtalya'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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