Bakan Akar İtalya'da
08.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 08.10.2020 20:32
-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inmesi -Bakan Akar'ın yetkililer tarafından karşılanması -Bakan Akar'ın özel defteri imzalaması ROMA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere İtalya'ya gitti.
-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inmesi
-Bakan Akar'ın yetkililer tarafından karşılanması
-Bakan Akar'ın özel defteri imzalaması ROMA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere İtalya'ya gitti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya