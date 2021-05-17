Bakan Akar: "(İsrail'in saldırıları) Kutsal yerlere, sivil hedeflere, masum insanlara yapılan, çocukların ve kadınların katledildiği bu saldırıları...

Bakan Akar: "(İsrail'in saldırıları) Kutsal yerlere, sivil hedeflere, masum insanlara yapılan, çocukların ve kadınların katledildiği bu saldırıları nefretle kınıyoruz.