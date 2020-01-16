Bakan Akar, İranlı mevkidaşı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
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Bakan Akar, İranlı mevkidaşı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

16.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:20
Bakan Akar, İranlı mevkidaşı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki telefon görüşmesinde başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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