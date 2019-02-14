Bakan Akar, İranlı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de düzenlenen Türkiye-Rusya ve İran Zirvesi öncesi İran Savunma Bakanı Muhammed Bageri ile bir araya geldi

Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında düzenlenen Suriye Zirvesi için Rusya'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Muhammed Bageri ile bir araya gelerek, Suriye'deki son gelişmeleri bir defa daha ele aldı. Görüşmede iki bakanın, devlet liderlerinin katılacağı zirve toplantısına yönelik son hazırlıkları görüştüğü öğrenildi. - SOÇİ

Kaynak: İHA