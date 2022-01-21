Bakan Akar, Irak sınır hattında/ Fotoğraflar - Haberler
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Bakan Akar, Irak sınır hattında/ Fotoğraflar

Bakan Akar, Irak sınır hattında/ Fotoğraflar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NAMAZ DAĞI'NA ÇIKTIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23'üncü Piyade...

NAMAZ DAĞI'NA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Namaz Dağı'na çıktı. Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli yere sahip 1995 rakımlı bölgede jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik eden Akar, daha sonra Silopi'deki Altunbey 1'nci Hudut Takım Komutanlığı'na geçti.Suriye ve Irak sınırının kesiştiği sınırın sıfır noktasındaki hudut karakolunda takım komutanına Türk bayrağını öperek teslim eden Akar, daha sonra nöbet kulesine çıktı. Hudut tekmilinin ardından faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, talimatlar verdi, Altunbey 1'inci Hudut Takım Komutanlığı'ndan, Irak ve Suriye arasında yer alan Semalka Köprüsü'nü de inceledi.


Bakan Akar, Irak sınır hattında/ Fotoğraflar

Bakan Akar, Irak sınır hattında/ Fotoğraflar

Bakan Akar, Irak sınır hattında/ Fotoğraflar

Bakan Akar, Irak sınır hattında/ Fotoğraflar

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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