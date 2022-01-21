Bakan Akar, Irak sınır hattında (2)

'MİLLETİMİZİ TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ'

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yapan Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.