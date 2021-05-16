Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde yaralanan Mehmetçiği ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan Mehmetçiği ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan Mehmetçiği ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etti ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı" ifadesi kullanıldı.

(Mustafa Cenik/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı