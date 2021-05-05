Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar, Levendler ile iftar yaptı (2)
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Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar, Levendler ile iftar yaptı (2)

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tek amacımız terörle, teröristle mücadele. Irak'ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Gölcük Donanma Komutanlığına geldi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Levendler ile iftar yaptı.

Burada, personele hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesinin, asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla karada, denizde ve havada ülkenin hak, alaka ve menfaatleri korumak olduğunu söyledi.

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar, Levendler ile iftar yaptı (2)
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar, Levendler ile iftar yaptı (2)
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar, Levendler ile iftar yaptı (2)
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar, Levendler ile iftar yaptı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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