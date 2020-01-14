Bakan Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.
14.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:47
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısının ardından bakanlıkta, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Janabi'yi kabul etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf, bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşıldı.
Kaynak: DHA