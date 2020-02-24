Bakan Akar, İngiltereli mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Akar, İngiltereli mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:10
Bakan Akar, İngiltereli mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her iki Bakan; başta İdlib olmak üzere savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.

Haber: Hayati İKİZOĞLU/ANKARA,


Kaynak: DHA
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