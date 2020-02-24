Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile telefonda görüştü

24.02.2020 21:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:58

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Bakan, başta İdlib olmak üzere savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA